Артемий Лебедев прокомментировал реакцию на установку скульптуры Урса Фишера «Большая глина №4»
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«Больше всего на свете меня возмущают люди, которым не нравится скульптура Урса Фишера «Большая глина №4» перед новым домом культуры «ГЭС-2», который собираются скоро открыть в Москве. Причём заметьте, что она ещё и временная. Она постоит всего пару месяцев. Скульптура, которая похожа на то, как скульптор начинает свою работу: он берёт куски глины, сначала их слепляет вместе, а потом постепенно начинает придавать этой глине форму», — сказал Лебедев.
По его словам, данная скульптура «на самом деле очень философское, очень глубокое высказывание скульптора».
Временную экспозицию «Большая глина №4» Урса Фишера, представляющую собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию — копию комка глины, который автор разминал в руках, — установили на Болотной набережной в Москве.
Ряд пользователей соцсетей негативно отреагировали на перспективу появления такой скульптуры в центре города.