Артемий Лебедев прокомментировал реакцию на установку скульптуры Урса Фишера «Большая глина №4»

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Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал возмущение из-за установки скульптуры Урса Фишера «Большая глина №4» в Москве.
Артемий Лебедев прокомментировал реакцию на установку скульптуры Урса Фишера «Большая глина №4»
  • © Прекрасная Россия бу-бу-бу

«Больше всего на свете меня возмущают люди, которым не нравится скульптура Урса Фишера «Большая глина №4» перед новым домом культуры «ГЭС-2», который собираются скоро открыть в Москве. Причём заметьте, что она ещё и временная. Она постоит всего пару месяцев. Скульптура, которая похожа на то, как скульптор начинает свою работу: он берёт куски глины, сначала их слепляет вместе, а потом постепенно начинает придавать этой глине форму», — сказал Лебедев.

По его словам, данная скульптура «на самом деле очень философское, очень глубокое высказывание скульптора».

Временную экспозицию «Большая глина №4» Урса Фишера, представляющую собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию — копию комка глины, который автор разминал в руках, — установили на Болотной набережной в Москве.

Ряд пользователей соцсетей негативно отреагировали на перспективу появления такой скульптуры в центре города.

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