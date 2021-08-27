Эксперт по туризму Яковлев спрогнозировал снижение цен на перелёты по России
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Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
«К осени шанс подешеветь есть у билетов на внутренние российские курортные направления. Кончается сезон отпусков, кончается туристический сезон, да и погода будет уже не такая хорошая, чтобы был вал туристов... Это не стопроцентный шанс, но он есть», — сказал Яковлев.
При этом, как добавил специалист, популярные среди россиян зарубежные направления (Турция и Египет), со своей стороны, будут показывать разнонаправленную динамику цен осенью.
Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.