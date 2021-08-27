Эксперт по туризму Яковлев спрогнозировал снижение цен на перелёты по России

Независимый эксперт по туризму Дмитрий Яковлев не исключил, что стоимость авиаперелётов по России осенью может снизиться.

Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

«К осени шанс подешеветь есть у билетов на внутренние российские курортные направления. Кончается сезон отпусков, кончается туристический сезон, да и погода будет уже не такая хорошая, чтобы был вал туристов... Это не стопроцентный шанс, но он есть», — сказал Яковлев.

При этом, как добавил специалист, популярные среди россиян зарубежные направления (Турция и Египет), со своей стороны, будут показывать разнонаправленную динамику цен осенью.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.