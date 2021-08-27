В Башкирии за сутки ликвидировали семь очагов природных пожаров

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В ГУ МЧС Башкирии заявили о ликвидации семи очагов природных пожаров.
В Башкирии за сутки ликвидировали семь очагов природных пожаров
  • Reuters

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По состоянию на 08:00 (06:00 мск), очагов природных пожаров не зарегистрировано. За прошедшие сутки возникло три очага природных пожаров на площади 22,17 га — в Учалинском, Баймакском и Белорецком районах. Ликвидировано семь очагов природных пожаров на площади 288,87 га», — говорится в заявлении.

Всего в регионе продолжают действовать восемь очагов пожаров на общей площади более 1,6 тыс. га, из них свыше 1,2 тыс. га приходится на Белорецкий район.

Ранее на территории Якутии сотрудники МЧС ликвидировали девять природных пожаров общей площадью 278 тыс. га.

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