Поклонская может стать послом России в Кабо-Верде

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Кандидатуру зампреда думского комитета по международным делам Натальи Поклонской рассматривают на должность российского посла в Кабо-Верде.
Поклонская может стать послом России в Кабо-Верде
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в Госдуме.

По словам собеседника издания, все необходимые документы уже подготовлены, в ближайшее время международный комитет Госдумы примет соответствующее решение.

В соответствии с Венской конвенцией о дипотношениях, до назначения посла государства принято запрашивать агреман у принимающей стороны на его назначение.

Наталья Поклонская ранее заявила, что отказалась от участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» из-за планов сменить место работы.

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