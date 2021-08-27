Поклонская может стать послом России в Кабо-Верде
- РИА Новости
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Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в Госдуме.
По словам собеседника издания, все необходимые документы уже подготовлены, в ближайшее время международный комитет Госдумы примет соответствующее решение.
В соответствии с Венской конвенцией о дипотношениях, до назначения посла государства принято запрашивать агреман у принимающей стороны на его назначение.
Наталья Поклонская ранее заявила, что отказалась от участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» из-за планов сменить место работы.