Поклонская рассказала о своих дальнейших планах

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Бывший генпрокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала о своих дальнейших планах.
Поклонская рассказала о своих дальнейших планах
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«Неважно, на какой должности, в каком месте я буду работать дальше. Всё равно я людей никогда не оставлю и буду помогать. Ко мне можно будет обратиться в любом случае», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Поклонская, все её публичные каналы, в том числе соцсети, не закрываются, а наоборот, будут развиваться.

«Поэтому я общение с гражданами не прекращаю», — добавила она.

Поклонская также сообщила, что отказалась от участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» из-за планов сменить место работы.

Ранее Поклонская отметила, что она в скором времени будет рассматривать обращения граждан на приёмах в Крыму.

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