Поклонская решила снять свою кандидатуру с праймериз «Единой России»
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«Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой я сообщу чуть позже», — заявила она в видеообращении, опубликованном в Telegram.
Поклонская отметила, что она в скором времени будет рассматривать обращения граждан на приёмах в Крыму.
«Я снова смогу надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно», — добавила она.
Ранее в пресс-службе «Единой России» сообщили о старте единого голосования партии по отбору кандидатов на выборы в Госдуму в 2021 году.