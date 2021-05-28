Поклонская решила снять свою кандидатуру с праймериз «Единой России»

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская приняла решение отказаться от участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» перед выборами в парламент в связи с переходом на новое место работы.
Поклонская решила снять свою кандидатуру с праймериз «Единой России»
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой я сообщу чуть позже», — заявила она в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Поклонская отметила, что она в скором времени будет рассматривать обращения граждан на приёмах в Крыму.

«Я снова смогу надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно», — добавила она.

Ранее в пресс-службе «Единой России» сообщили о старте единого голосования партии по отбору кандидатов на выборы в Госдуму в 2021 году.

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