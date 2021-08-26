Житель Севастополя предстанет перед судом по обвинению в оправдании нацизма

Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Нахимовского района, который обвиняется в оправдании нацизма.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia по ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

Установлено, что молодой человек со своего аккаунта в соцсети разместил в открытом доступе на созданной и администрируемой им странице публикацию, которая содержала в том числе лозунг с признаками оправдания идеологии нацизма.

До этого житель Севастополя уже привлекался к уголовной ответственности и был осуждён за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершённые с использованием интернета.

«Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что житель Томской области предстанет перед судом после того, как в 2020 и 2021 годах отправил заявку на размещение фото Йозефа Геббельса на акции «Бессмертный полк онлайн».