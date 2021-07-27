Жителя Томской области будут судить за фото Геббельса в «Бессмертном полку»

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Житель Томской области предстанет перед судом после того, как в 2020 и в 2021 годах отправил заявку на размещение фото Йозефа Геббельса на акции «Бессмертный полк онлайн».
Жителя Томской области будут судить за фото Геббельса в «Бессмертном полку»
  • © РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Как отмечается, заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Сахарова, обвиняемого в реабилитации нацизма. 

По данным следствия, 7 мая 2020 года, а также 2 мая 2021 года с целью реабилитации нацизма житель Томской области оформил заявку для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц на сайте «Бессмертный полк онлайн» фото начальника управления пропаганды Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) Йозефа Геббельса в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.

Отмечается, что Сахаров был осведомлён о роли Геббельса и его преступлений в годы Второй мировой войны.

Дело направлено в Томский областной суд для рассмотрения по существу.

В ноябре в Госдуму внесли законопроект, устанавливающий запрет на демонстрацию изображений военных преступников и распространение нацистской атрибутики. 

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