Жителя Томской области будут судить за фото Геббельса в «Бессмертном полку»
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Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.
Как отмечается, заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Сахарова, обвиняемого в реабилитации нацизма.
По данным следствия, 7 мая 2020 года, а также 2 мая 2021 года с целью реабилитации нацизма житель Томской области оформил заявку для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц на сайте «Бессмертный полк онлайн» фото начальника управления пропаганды Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) Йозефа Геббельса в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.
Отмечается, что Сахаров был осведомлён о роли Геббельса и его преступлений в годы Второй мировой войны.
Дело направлено в Томский областной суд для рассмотрения по существу.
В ноябре в Госдуму внесли законопроект, устанавливающий запрет на демонстрацию изображений военных преступников и распространение нацистской атрибутики.