Сенатор Рязанский прокомментировал идею продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров

Короткая ссылка
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение продлить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров.
Сенатор Рязанский прокомментировал идею продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В беседе с Life.ru он заявил, что с позиции социальщика не возражает против дополнительных и тем более оплачиваемых выходных для пожилых граждан, но с законодательной точки зрения есть препятствия.

«Нельзя забывать, что у нас работодатели есть как в лице государства, так и частные, которые должны всё это оплачивать за счёт своей деятельности. Всё это требует серьёзного рассмотрения, и, учитывая, что каждый день оплачиваемый, надо это всё предусмотреть в рамках бюджета», — сказал Рязанский.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил продлить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров. 

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить