Сенатор Рязанский прокомментировал идею продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров
- © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В беседе с Life.ru он заявил, что с позиции социальщика не возражает против дополнительных и тем более оплачиваемых выходных для пожилых граждан, но с законодательной точки зрения есть препятствия.
«Нельзя забывать, что у нас работодатели есть как в лице государства, так и частные, которые должны всё это оплачивать за счёт своей деятельности. Всё это требует серьёзного рассмотрения, и, учитывая, что каждый день оплачиваемый, надо это всё предусмотреть в рамках бюджета», — сказал Рязанский.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил продлить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров.
Подробнее — в материале RT.