Сенатор Рязанский прокомментировал идею продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение продлить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров.

В беседе с Life.ru он заявил, что с позиции социальщика не возражает против дополнительных и тем более оплачиваемых выходных для пожилых граждан, но с законодательной точки зрения есть препятствия.

«Нельзя забывать, что у нас работодатели есть как в лице государства, так и частные, которые должны всё это оплачивать за счёт своей деятельности. Всё это требует серьёзного рассмотрения, и, учитывая, что каждый день оплачиваемый, надо это всё предусмотреть в рамках бюджета», — сказал Рязанский.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил продлить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров.

Подробнее — в материале RT.