Booking.com намерен обжаловать решение ФАС о штрафе

Booking.com намерен обжаловать решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о штрафе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

«Мы намерены обжаловать данное решение о штрафе, пока ожидаем результатов апелляции на заключение ФАС в отношении нашей практики паритета цен», — сказали в компании.

Ранее стало известно, что ФАС наложила оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей на Booking.com B.V. (Нидерланды) за «злоупотребление доминирующим положением на рынке».

В сентябре прошлого года ФАС обязала Booking.com не требовать от отелей гарантии лучшей цены.