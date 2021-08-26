Booking.com намерен обжаловать решение ФАС о штрафе

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Booking.com намерен обжаловать решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о штрафе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Booking.com намерен обжаловать решение ФАС о штрафе
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Мы намерены обжаловать данное решение о штрафе, пока ожидаем результатов апелляции на заключение ФАС в отношении нашей практики паритета цен», — сказали в компании.

Ранее стало известно, что ФАС наложила оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей на Booking.com B.V. (Нидерланды) за «злоупотребление доминирующим положением на рынке».

В сентябре прошлого года ФАС обязала Booking.com не требовать от отелей гарантии лучшей цены.

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