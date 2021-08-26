Юрист Бородин прокомментировал нападение пранкеров на женщину в Москве

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Юрист, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин прокомментировал нападение двух пранкеров с перцовым баллончиком на женщину в прямом эфире в Измайловском парке Москвы.
Юрист Бородин прокомментировал нападение пранкеров на женщину в Москве
  • Pixabay

«Уверен, что правоохранительные органы дадут соответствующую оценку этим действиям. Здесь может быть возбуждено и уголовное дело, если женщина ослепнет. Ситуация эта просто так не останется, и граждане эти понесут ответственность. Здесь весь состав преступления налицо», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в данном случае может рассматриваться и уголовная, и административная ответственность. Как отметил эксперт, перцовый баллончик был применён умышленно.

Бородин добавил, что направит официальные запросы в Роскомнадзор, чтобы аккаунты блогеров заблокировали.

В начале августа член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение ограничить продажу газовых баллончиков физическим лицам.

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