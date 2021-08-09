В Госдуме прокомментировали идею ограничить продажу газовых баллончиков физлицам

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение ограничить продажу газовых баллончиков физическим лицам.

«Я бы пока не стала этого делать, потому что это общепринятый общеевропейский тренд самозащиты и есть определённые правила, в соответствии с которыми при нарушении мер самообороны гражданин уже может подвергнуться соответствующему административному, а в некоторых случаях и уголовному воздействию»,— отметила депутат.

По её мнению, в России граждане «достаточно аккуратно используют средства защиты».

Ранее руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ограничить продажу газовых баллончиков физическим лицам.

Подробнее — в материале RT.