В Госдуме прокомментировали идею ограничить продажу газовых баллончиков физлицам

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Ангелина Шурпина
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение ограничить продажу газовых баллончиков физическим лицам.
В Госдуме прокомментировали идею ограничить продажу газовых баллончиков физлицам
  • © РИА Новости

«Я бы пока не стала этого делать, потому что это общепринятый общеевропейский тренд самозащиты и есть определённые правила, в соответствии с которыми при нарушении мер самообороны гражданин уже может подвергнуться соответствующему административному, а в некоторых случаях и уголовному воздействию»,— отметила депутат.

По её мнению, в России граждане «достаточно аккуратно используют средства защиты».

Ранее руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ограничить продажу газовых баллончиков физическим лицам.

Подробнее — в материале RT.

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