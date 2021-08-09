В Госдуме прокомментировали идею ограничить продажу газовых баллончиков физлицам
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«Я бы пока не стала этого делать, потому что это общепринятый общеевропейский тренд самозащиты и есть определённые правила, в соответствии с которыми при нарушении мер самообороны гражданин уже может подвергнуться соответствующему административному, а в некоторых случаях и уголовному воздействию»,— отметила депутат.
По её мнению, в России граждане «достаточно аккуратно используют средства защиты».
Ранее руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ограничить продажу газовых баллончиков физическим лицам.
Подробнее — в материале RT.