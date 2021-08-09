В России предложили ограничить продажу газовых баллончиков физлицам

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ограничить продажу газовых баллончиков физическим лицам. Копия обращения на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

В своём обращении общественный деятель отметил, что в настоящее время газовый баллончик может приобрести любой гражданин.

При этом, как объяснил Курдесов, данное средство самообороны является «не самым эффективным инструментом» в случае нападения.

По его словам, достаточно велик риск, что использование баллончика нанесёт вред самой жертве или лишь усилит агрессию со стороны напавшего.

Более того, по мнению Курдесова, газовые баллончики нередко становятся «орудием противоправных действий», направленных как против простых граждан, так и против представителей правоохранительных органов.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения запрета на продажу, хранение и использование газовых баллончиков для физических лиц на территории Российской Федерации, оставив право на приобретение и использование данных средств самообороны за правоохранительными органами и юридическими лицами, осуществляющими на основании лицензии частную охранную деятельность», — говорится в тексте обращения.

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