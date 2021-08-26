В школах Подмосковья появятся новые занятия

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В школах Московской области появятся новые дисциплины, в том числе по финансовой грамотности и предпринимательству, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
В школах Подмосковья появятся новые занятия
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Что нужно сделать, чтобы в школу шли с большим удовольствием? Не для того чтобы сдать ЕГЭ, ВПР и ОГЭ — это всё ерунда. Точнее, это важно. Но — глобально — как сделать процесс обучения в школе, чтобы он тебя делал сильнее, давал навыки и знания? В этой связи мы разные дисциплины внедряем — и финансовую грамотность, и предпринимательство», — сказал Воробьёв.

По его словам, для работы с новыми направлениями ищут специалистов и обычно это молодые преподаватели.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что все школы Удмуртии готовы к приёму учащихся в новом учебном году — предполагается, что 1 сентября в образовательные учреждения региона придут 190 878 детей.

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