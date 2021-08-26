Разработчик рассказал, как БПЛА могут наносить удары за тысячи километров

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Генеральный конструктор АО «Кронштадт» Николай Долженков рассказал, как беспилотники могут наносить удары за тысячи километров.
Разработчик рассказал, как БПЛА могут наносить удары за тысячи километров
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

«У нас появилась спутниковая составляющая, которая делает систему управления глобальной. Мы можем обеспечить управление этими комплексами, сидя, например, в Москве. И при этом сами комплексы могут оперировать на расстоянии несколько тысяч километров», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, это основная отличительная характеристика отечественных ударных беспилотников, появившихся к форуму «Армия-2021».

В марте сообщалось, что в арсенал тяжёлого российского беспилотника «Гром» войдут малогабаритные дроны-камикадзе и разведывательные БПЛА.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», на форуме «Армия-2021» представили модификацию АК-12 для спецназа.

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