Разработчик рассказал, как БПЛА могут наносить удары за тысячи километров

Генеральный конструктор АО «Кронштадт» Николай Долженков рассказал, как беспилотники могут наносить удары за тысячи километров.

«У нас появилась спутниковая составляющая, которая делает систему управления глобальной. Мы можем обеспечить управление этими комплексами, сидя, например, в Москве. И при этом сами комплексы могут оперировать на расстоянии несколько тысяч километров», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, это основная отличительная характеристика отечественных ударных беспилотников, появившихся к форуму «Армия-2021».

В марте сообщалось, что в арсенал тяжёлого российского беспилотника «Гром» войдут малогабаритные дроны-камикадзе и разведывательные БПЛА.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», на форуме «Армия-2021» представили модификацию АК-12 для спецназа.