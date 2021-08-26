Колокольцев наградил полицейских, спасших группу туристов в Красноярском крае

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал указ о награждении сотрудников транспортной полиции Таймырского ЛО МВД за спасение группы туристов.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как заявила официальный представитель министерства Ирина Волк, полицейские патрулировали Енисей в вечернее время и в 70 км от города Игарка увидели на берегу людей, пытавшихся привлечь внимание. Оказалось, что туристы застряли в безлюдной местности из-за поломки двигателя моторной лодки. Они находились на берегу в течение двух дней. Из-за проблем со связью обратиться за помощью им не удавалось.

Сотрудники полиции решили перевезти людей в Игарку. Туристов было десять, что затрудняло управление катером. Также поднялся сильный ветер и усилилось волнение реки. Тем не менее путешественников доставили в город, медицинская помощь им не потребовалась.

Медалями «За смелость во имя спасения» удостоены майор полиции Инна Думлер, капитан полиции Антон Шваб, прапорщик полиции Владимир Корякин и старший сержант внутренней службы Роман Верховецкий, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что Колокольцев подписал приказ о награждении севастопольского эксперта-криминалиста Игоря Кротюка за содействие в раскрытии серии особо тяжких преступлений в отношении женщин и детей.