Колокольцев наградил полицейских, спасших группу туристов в Красноярском крае

Короткая ссылка
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал указ о награждении сотрудников транспортной полиции Таймырского ЛО МВД за спасение группы туристов.
Колокольцев наградил полицейских, спасших группу туристов в Красноярском крае
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как заявила официальный представитель министерства Ирина Волк, полицейские патрулировали Енисей в вечернее время и в 70 км от города Игарка увидели на берегу людей, пытавшихся привлечь внимание. Оказалось, что туристы застряли в безлюдной местности из-за поломки двигателя моторной лодки. Они находились на берегу в течение двух дней. Из-за проблем со связью обратиться за помощью им не удавалось.

Сотрудники полиции решили перевезти людей в Игарку. Туристов было десять, что затрудняло управление катером. Также поднялся сильный ветер и усилилось волнение реки. Тем не менее путешественников доставили в город, медицинская помощь им не потребовалась.

Медалями «За смелость во имя спасения» удостоены майор полиции Инна Думлер, капитан полиции Антон Шваб, прапорщик полиции Владимир Корякин и старший сержант внутренней службы Роман Верховецкий, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что Колокольцев подписал приказ о награждении севастопольского эксперта-криминалиста Игоря Кротюка за содействие в раскрытии серии особо тяжких преступлений в отношении женщин и детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить