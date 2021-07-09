Колокольцев наградил эксперта-криминалиста из Севастополя за содействие в раскрытии преступлений

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Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении севастопольского эксперта-криминалиста Игоря Кротюка за содействие в раскрытии серии особо тяжких преступлений в отношении женщин и детей.
Колокольцев наградил эксперта-криминалиста из Севастополя за содействие в раскрытии преступлений
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Как отмечается, с 2014 года и на протяжении пяти лет в разных районах Севастополя, а также в Ялте совершались тяжкие преступления сексуального характера в отношении девочек, девушек и женщин.

Установить личность и задержать преступника удалось в 2020 году благодаря работе Кротюка, который обнаружил отпечаток пальца, оставленный насильником на москитной сетке в доме одной из жертв.

Впоследствии Кротюк нашёл и место, где злоумышленник хранил разного рода предметы, которые использовал во время преступлений. Всё было направлено на ДНК-экспертизу.

По результатам следствия была доказана причастность задержанного к совершению 19 схожих преступлений. Уголовное дело расследовалось силами центрального аппарата СК России.

В настоящее время оно находится на рассмотрении в Балаклавском районном суде Севастополя.

Уточняется, что в скором времени криминалисту вручат офицерский кортик, передаёт kp.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Ранее сообщалось, что Колокольцев посетил открытие мемориала памяти о сотрудниках МВД в Севастополе.

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