Колокольцев посетил открытие мемориала памяти о сотрудниках МВД в Севастополе

Глава МВД России Владимир Колокольцев посетил церемонию открытия мемориала памяти о сотрудниках органов внутренних дел — защитниках Севастополя в годы Великой Отечественной войны. На мероприятии присутствовал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

О создании монумента министр заявил в сентябре прошлого года во время вручения родственникам защитника Севастополя Василия Бузина документов к его наградам — ордену Красной Звезды и медали «За оборону Севастополя».

«Менее года назад в ходе моего визита в Севастополь мы говорили о колоссальной архивной работе, которая позволила установить имена сотрудников милиции, защищавших город и погибших во время войны. Мы также планировали создать мемориал в их честь. И сегодня его открываем», — сказал глава МВД России.

Он отметил, что 2 июля — символичная дата. Именно в этот день в 1942 году капитан милиции Василий Бузина, скульптурное изображение которого расположено в центре композиции, погиб на последнем оборонительном рубеже, до конца выполнив свой долг.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Самаре установили новый мемориал в память о 179 генералах-фронтовиках «Генералы земли Самарской».