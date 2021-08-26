Глава Башкирии прокомментировал финал национального чемпионата «Молодые профессионалы»
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«Довольно интенсивно развивается экономика. Появляются новые рабочие места, появляются новые профессии. Конечно, нам нужно заранее об этом подумать. Поэтому WorldSkills для нас — это некое средство, которое поможет нам решить эту проблему», — цитирует Хабирова ФАН.
Ещё одним моментом глава республики назвал популяризацию рабочих специальностей, пропаганду профессионального образования.
«Каждый год на финале национального чемпионата появляется конкурс по новым специальностям. Идёт аналитика, и выявляются новые специальности. Они обретают контуры и формат, это тоже очень важный шаг», — отметил Хабиров.
Он также предложил сделать Уфу постоянной площадкой для проведения национальных финалов чемпионата WorldSkills, передаёт ФБА «Экономика сегодня». По словам Хабирова, для этого у региона есть ресурсы и мощности.
Ранее сообщалось, что в рамках финала чемпионата «Молодые профессионалы» обсудят, как привлечь молодёжь к научным исследованиям.