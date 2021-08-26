Глава Башкирии прокомментировал финал национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал финал национального чемпионата «Молодые профессионалы».

«Довольно интенсивно развивается экономика. Появляются новые рабочие места, появляются новые профессии. Конечно, нам нужно заранее об этом подумать. Поэтому WorldSkills для нас — это некое средство, которое поможет нам решить эту проблему», — цитирует Хабирова ФАН.

Ещё одним моментом глава республики назвал популяризацию рабочих специальностей, пропаганду профессионального образования.

«Каждый год на финале национального чемпионата появляется конкурс по новым специальностям. Идёт аналитика, и выявляются новые специальности. Они обретают контуры и формат, это тоже очень важный шаг», — отметил Хабиров.

Он также предложил сделать Уфу постоянной площадкой для проведения национальных финалов чемпионата WorldSkills, передаёт ФБА «Экономика сегодня». По словам Хабирова, для этого у региона есть ресурсы и мощности.

Ранее сообщалось, что в рамках финала чемпионата «Молодые профессионалы» обсудят, как привлечь молодёжь к научным исследованиям.