В следовавшем из Анапы в Екатеринбург поезде умер ребёнок
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«В поезде сообщением Анапа — Екатеринбург скончалась девочка 2008 года рождения», — пишут «Известия» со ссылкой на сообщение пресс-службы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Отмечается, что она ехала вместе с родителями.
По данным следствия, признаков насильственной смерти у неё не обнаружено.
Следователи и представители Уральской транспортной прокуратуры проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В апреле поезд насмерть сбил 16-летнего подростка на станции под Краснодаром, молодой человек в этот момент был в наушниках.