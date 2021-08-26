В следовавшем из Анапы в Екатеринбург поезде умер ребёнок

В поезде, следовавшем по маршруту Анапа — Екатеринбург, скончалась 13-летняя девочка.

«В поезде сообщением Анапа — Екатеринбург скончалась девочка 2008 года рождения», — пишут «Известия» со ссылкой на сообщение пресс-службы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Отмечается, что она ехала вместе с родителями.

По данным следствия, признаков насильственной смерти у неё не обнаружено.

Следователи и представители Уральской транспортной прокуратуры проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В апреле поезд насмерть сбил 16-летнего подростка на станции под Краснодаром, молодой человек в этот момент был в наушниках.