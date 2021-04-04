На Кубани поезд насмерть сбил подростка
- РИА Новости
«На железнодорожной станции Динская грузовым поездом смертельно травмирован несовершеннолетний. Как пояснил машинист, он увидел парня, который идёт в колее железной дороги», — приводит ТАСС сообщение.
По словам машиниста, во избежание наезда он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение.
«Однако трагедии избежать не удалось, от полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия», — отметили в МВД.
Отмечается, что личность погибшего мальчика уже установлена.
Ранее сообщалось, что в Московской области один подросток-зацепер погиб и ещё один пострадал.