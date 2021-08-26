Путин поручил представить предложения по развитию Владикавказа
- Reuters
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Представить предложения по комплексному развитию г. Владикавказа, проработав вопрос вовлечения в активное использование территорий, на которых расположены промышленные объекты, которые не используются в настоящее время по целевому назначению, включая завод «Электроцинк», — говорится в тексте.
Доклад необходимо представить до 1 октября.
Ранее Путин в ходе встречи с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло заявил о необходимости уделять особое внимание памяти о трагических событиях в Беслане.