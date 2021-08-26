Путин поручил представить предложения по развитию Владикавказа

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству страны совместно с органами исполнительной власти Северной Осетии представить предложения по комплексному развитию Владикавказа.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Представить предложения по комплексному развитию г. Владикавказа, проработав вопрос вовлечения в активное использование территорий, на которых расположены промышленные объекты, которые не используются в настоящее время по целевому назначению, включая завод «Электроцинк», — говорится в тексте.

Доклад необходимо представить до 1 октября.

Ранее Путин в ходе встречи с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло заявил о необходимости уделять особое внимание памяти о трагических событиях в Беслане.