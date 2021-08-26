В Калининграде виновника смертельного ДТП приговорили к шести годам колонии

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Жителя Калининграда приговорили к шести годам лишения свободы за автомобильную аварию со смертельным исходом.
В Калининграде виновника смертельного ДТП приговорили к шести годам колонии
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса России, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — пишет «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу суда.

Подсудимый не справился с управлением автомобилем, выехал на крайнюю правую полосу, совершил наезд на придорожное дерево, после чего авто загорелось.

В салоне машины на переднем пассажирском сиденье находился пассажир, который от полученных травм погиб на месте.

Отмечается, что водитель, будучи за рулём, находился в состоянии опьянения.

В мае сообщалось, что бывший вице-спикер Народного хурала (парламента) Бурятии Баир Жамбалов осуждён на шесть лет и один месяц колонии-поселения по делу о ДТП со смертельным исходом.

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