Бывший вице-спикер парламента Бурятии осуждён за смертельное ДТП

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Бывший вице-спикер Народного хурала (парламента) Бурятии Баир Жамбалов осуждён на шесть лет и один месяц колонии-поселения по делу о ДТП со смертельным исходом.
Бывший вице-спикер парламента Бурятии осуждён за смертельное ДТП
  • РИА Новости

По версии следствия, чиновник возвращался с рыбалки на своём автомобиле и на скорости более 100 км/ч сбил несовершеннолетнюю девушку, переходившую проезжую часть.

Жамбалов с места ЧП скрылся, помощь потерпевшей не оказал. Как уточнили в СК, девушка скончалась в больнице от полученных травм.

«Суд счёл достаточными (доказательства. — RT) для вынесения приговора депутату Народного хурала Республики Бурятия Баиру Жамбалову... Приговором суда назначено наказание в виде шести лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами сроком два года», — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

В сентябре 2020 года сына бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максима отправили под домашний арест по делу о ДТП со смертельным исходом. 

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