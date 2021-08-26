В Финансовом университете прокомментировали идею продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров

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Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов прокомментировал предложение продлить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров.
В Финансовом университете прокомментировали идею продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Любой человек — молодой, среднего или старшего возраста — должен иметь равные права с точки зрения труда и отдыха. За исключением тех случаев, когда речь идёт о сохранении жизни и здоровья», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как считает эксперт, в данном случае дополнительные гарантии будут возникать у людей не в силу их профессиональных особенностей или проблем со здоровьем, а только потому, что они достигли какого-то возраста.

По словам Сафонова, в настоящее время трудовое законодательство максимально сбалансировано и отвечает требованиям Международной организации труда.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил продлить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров. 

Подробнее — в материале RT.

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