В Финансовом университете прокомментировали идею продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов прокомментировал предложение продлить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров.

«Любой человек — молодой, среднего или старшего возраста — должен иметь равные права с точки зрения труда и отдыха. За исключением тех случаев, когда речь идёт о сохранении жизни и здоровья», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как считает эксперт, в данном случае дополнительные гарантии будут возникать у людей не в силу их профессиональных особенностей или проблем со здоровьем, а только потому, что они достигли какого-то возраста.

По словам Сафонова, в настоящее время трудовое законодательство максимально сбалансировано и отвечает требованиям Международной организации труда.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил продлить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров.

Подробнее — в материале RT.