В Финансовом университете прокомментировали идею продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
«Любой человек — молодой, среднего или старшего возраста — должен иметь равные права с точки зрения труда и отдыха. За исключением тех случаев, когда речь идёт о сохранении жизни и здоровья», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Как считает эксперт, в данном случае дополнительные гарантии будут возникать у людей не в силу их профессиональных особенностей или проблем со здоровьем, а только потому, что они достигли какого-то возраста.
По словам Сафонова, в настоящее время трудовое законодательство максимально сбалансировано и отвечает требованиям Международной организации труда.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил продлить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров.
Подробнее — в материале RT.