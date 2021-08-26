В Центре мониторинга и статистики образования прокомментировал сообщения о дополнительном наборе в ряде вузов

Руководитель Центра мониторинга и статистики образования Марк Агранович прокомментировал сообщения о том, что ряд вузов России объявили о дополнительном наборе абитуриентов.

«У нас абитуриенты имеют право подавать документы в несколько вузов. Если я разумный человек, то подаю документы в вуз, в который я хочу поступить, и вуз, в который я точно поступлю с моими баллами. Если меня берут в первый вуз, тот, который посильнее, мне более интересен, то, соответственно, второй пролетает», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, сложившаяся ситуация вполне прогнозируемая.

Со своей стороны, ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что невозможно предугадать, какая специальность будет популярна во время нового набора.

«Не всегда в таких мегаполисах, как Москва и других в Российской Федерации, работают однозначные тенденции. Тенденция может преломляться, она может не быть закономерностью. Сегодня у тебя на одном направлении получается больше, а в следующем году это необязательно будет калька такая же. Элемент случайности невелик, но он присутствует», — сказал он.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что несколько российских вузов объявили дополнительный набор после того, как не смогли набрать нужное число первокурсников.