В Центре мониторинга и статистики образования прокомментировал сообщения о дополнительном наборе в ряде вузов

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Руководитель Центра мониторинга и статистики образования Марк Агранович прокомментировал сообщения о том, что ряд вузов России объявили о дополнительном наборе абитуриентов.
В Центре мониторинга и статистики образования прокомментировал сообщения о дополнительном наборе в ряде вузов
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

«У нас абитуриенты имеют право подавать документы в несколько вузов. Если я разумный человек, то подаю документы в вуз, в который я хочу поступить, и вуз, в который я точно поступлю с моими баллами. Если меня берут в первый вуз, тот, который посильнее, мне более интересен, то, соответственно, второй пролетает», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, сложившаяся ситуация вполне прогнозируемая.

Со своей стороны, ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что невозможно предугадать, какая специальность будет популярна во время нового набора.

«Не всегда в таких мегаполисах, как Москва и других в Российской Федерации, работают однозначные тенденции. Тенденция может преломляться, она может не быть закономерностью. Сегодня у тебя на одном направлении получается больше, а в следующем году это необязательно будет калька такая же. Элемент случайности невелик, но он присутствует», — сказал он.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что несколько российских вузов объявили дополнительный набор после того, как не смогли набрать нужное число первокурсников.

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