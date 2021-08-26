«Ъ»: ряд вузов России объявили о дополнительном наборе абитуриентов

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Несколько российских вузов объявили дополнительный набор после того, как не смогли набрать нужное число первокурсников, пишет «Коммерсантъ».
«Ъ»: ряд вузов России объявили о дополнительном наборе абитуриентов
  • РИА Новости

Так, например, газета обратила внимание на то, что несколько факультетов МГУ объявили о дополнительном наборе абитуриентов на платные места, для таких поступающих «объявят даты дополнительных вступительных испытаний».

При этом в пресс-службе университета изданию сообщили, что «никаких изменений в датах приёма на внебюджетное обучение нет».

Кроме того, дополнительный набор объявили и региональные вузы, среди которых Иркутский госуниверситет и Севастопольский госуниверситет, говорится в статье.

В Воронежском государственном техническом университете газете сообщили, что дополнительные бюджетные места пользуются «чрезвычайным спросом»: по одной из специальностей конкурс составляет 27 человек на место.

Ещё несколько московских вузов прибегли к дополнительному зачислению (когда поступивший абитуриент отзывает свои документы, а на освободившиеся места зачисляют тех, кто не мог пройти по баллам в период основного конкурса), подчёркивает издание.

По мнению сопредседателя профсоюза «Университетская солидарность» Павла Кудюкина, эта ситуация вызвана в том числе «новыми правилами приёма»: «Абитуриенты не верили, что попадут на бюджет, и отдавали заявления хоть куда-то».

Как ранее заявил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий, в России успешно завершили приёмную кампанию все университеты.

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