«Ъ»: ряд вузов России объявили о дополнительном наборе абитуриентов

Несколько российских вузов объявили дополнительный набор после того, как не смогли набрать нужное число первокурсников, пишет «Коммерсантъ».

Так, например, газета обратила внимание на то, что несколько факультетов МГУ объявили о дополнительном наборе абитуриентов на платные места, для таких поступающих «объявят даты дополнительных вступительных испытаний».

При этом в пресс-службе университета изданию сообщили, что «никаких изменений в датах приёма на внебюджетное обучение нет».

Кроме того, дополнительный набор объявили и региональные вузы, среди которых Иркутский госуниверситет и Севастопольский госуниверситет, говорится в статье.

В Воронежском государственном техническом университете газете сообщили, что дополнительные бюджетные места пользуются «чрезвычайным спросом»: по одной из специальностей конкурс составляет 27 человек на место.

Ещё несколько московских вузов прибегли к дополнительному зачислению (когда поступивший абитуриент отзывает свои документы, а на освободившиеся места зачисляют тех, кто не мог пройти по баллам в период основного конкурса), подчёркивает издание.

По мнению сопредседателя профсоюза «Университетская солидарность» Павла Кудюкина, эта ситуация вызвана в том числе «новыми правилами приёма»: «Абитуриенты не верили, что попадут на бюджет, и отдавали заявления хоть куда-то».

Как ранее заявил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий, в России успешно завершили приёмную кампанию все университеты.