Садовничий: университеты успешно завершили приёмную кампанию во всех регионах России

В России успешно завершили приёмную кампанию все университеты, сообщил президент Российского союза ректоров (РСР), ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Все регионы, все университеты… успешно завершили приёмную кампанию. Нашли хороших ребят», — сказал он журналистам, его слова приводит ТАСС.

В 2021 году особой популярностью среди абитуриентов пользуются гуманитарные направления, отметил он.

«Сейчас очень высокий конкурс на юридический, экономический, госуправление, социологический — вот на эти направления», — сказал Садовничий.

Ранее Министерство науки и высшего образования России заявило о готовности внести изменения в рекомендации по вакцинации студентов от коронавируса.

В июле телеканал «360» сообщил, что абитуриенты уже подали более 5,3 тыс. заявлений на поступление в высшие учебные заведения Московской области.