При столкновении автомобиля с поездом под Саратовом погибли три человека

В результате аварии на перегоне станций Золотая Степь — Наливная в Саратовской области погибли три человека. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УГИБДД региона.

РИА Новости

«По предварительной информации, в 15:15 по местному времени... произошло столкновение автомобиля «УАЗ Патриот» с пассажирским поездом Махачкала — Москва», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что в результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на месте. Все обстоятельства происшествия выясняются. Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате аварии в Дзун-Хемчикском районе Тувы.