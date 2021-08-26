При столкновении автомобиля с поездом под Саратовом погибли три человека

Короткая ссылка
В результате аварии на перегоне станций Золотая Степь — Наливная в Саратовской области погибли три человека. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УГИБДД региона.
При столкновении автомобиля с поездом под Саратовом погибли три человека
  • РИА Новости

«По предварительной информации, в 15:15 по местному времени... произошло столкновение автомобиля «УАЗ Патриот» с пассажирским поездом Махачкала — Москва», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на месте.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате аварии в Дзун-Хемчикском районе Тувы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить