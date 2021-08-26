При столкновении автомобиля с поездом под Саратовом погибли три человека
- РИА Новости
«По предварительной информации, в 15:15 по местному времени... произошло столкновение автомобиля «УАЗ Патриот» с пассажирским поездом Махачкала — Москва», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на месте.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате аварии в Дзун-Хемчикском районе Тувы.