Подарочные наборы после вакцинации от COVID-19 получили около 90 тысяч москвичей

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Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что после прохождения вакцинации от коронавируса подарочные наборы «С заботой о здоровье» получили около 90 тыс. москвичей старшего возраста.
Подарочные наборы после вакцинации от COVID-19 получили около 90 тысяч москвичей
  • Reuters

Об этом сообщает «Москва 24».

«Представители старшего поколения наиболее подвержены рискам тяжело заболеть коронавирусной инфекцией. Именно поэтому мы приняли решение поддержать пенсионеров и отблагодарить их за то, что, вакцинируясь, они помогают в борьбе с распространением вируса в городе», — сказала Ракова.

Как отмечается, в соответствующем наборе есть тонометр, витаминные комплексы, набор косметики, медицинские маски и другие принадлежности.

Акция «С заботой о здоровье» стартовала 23 июня по инициативе мэра Москвы. 

Уточняется, что получить подарочный набор в рамках акции могут жители столицы старше 65 лет, которые сделают первую прививку от коронавируса в период с 23 июня по 1 октября, а затем полностью завершат вакцинацию.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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