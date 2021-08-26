Мосгорсуд не стал рассматривать вопрос о выдворении Уилана в США

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Мосгорсуд не стал рассматривать ходатайство о выдворении осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана из России.
Мосгорсуд не стал рассматривать вопрос о выдворении Уилана в США
  • © Kirill KUDRYAVTSEV
  • AFP

Об этом сообщил Интерфакс его адвокат Владимир Жеребенков.

«Мы получили постановление Мосгорсуда, в котором указывается, что наше ходатайство не будет рассмотрено, поскольку оно должно быть подано по месту отбытия Уиланом наказания, то есть в суд Мордовии», — сказал он.

20 августа стало известно, что защита Пола Уилана подала ходатайство в Мосгорсуд о его переводе в США для дальнейшего отбытия наказания.

15 июня 2020 года суд признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

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