Путин поприветствовал участников и гостей Восточного экономического форума

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям VI Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится 2—4 сентября во Владивостоке.

В приветствии президент отметил, что за годы своей работы ВЭФ снискал значительный международный авторитет, способствуя наращиванию многостороннего сотрудничества, упрочению партнёрских связей между деловыми кругами России и других государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Тема нынешнего форума — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире» — предполагает обстоятельные дискуссии о перспективах реализации огромного, по-настоящему уникального потенциала, которым обладает Дальний Восток», — отметил Путин.

По его словам, в рамках нынешнего форума участникам мероприятия предстоит наметить оптимальные формы и механизмы взаимодействия, направленные на улучшение инвестиционного климата, развитие транспортной, энергетической, промышленной и туристической инфраструктуры, а также обеспечение высокого уровня экологической безопасности.

Ранее kp.ru сообщал, что в рамках деловой программы ВЭФ пройдёт сессия «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций».