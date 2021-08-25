Власти Приморья планируют подписать соглашения на 100 млрд рублей в рамках ВЭФ-2021

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Общая сумма инвестиций по соглашениям с российскими и зарубежными партнёрами, которые власти Приморского края намерены заключить во время Восточного экономического форума, составит 100 млрд рублей.
Власти Приморья планируют подписать соглашения на 100 млрд рублей в рамках ВЭФ-2021
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.

Как заявила глава краевого Минэкономразвития Наталья Набойченко, соглашения будут заключаться в сфере строительства крупных инфраструктурных проектов, энергетики, цифровой экономики, туризма, реализации соцпроектов.

«Также планируется заключить соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в важных для края сферах. В их числе — соглашение о сотрудничестве с Минвостокразвития по проекту ВКАД, о сотрудничестве с ПАО «РусГидро» по развитию электросетевого хозяйства края, о сотрудничестве с корпорацией «Туризм.РФ» и другие», — сказала министр.

Ранее kp.ru сообщал, что в рамках деловой программы ВЭФ пройдёт сессия «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций».

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