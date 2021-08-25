Власти Приморья планируют подписать соглашения на 100 млрд рублей в рамках ВЭФ-2021

Общая сумма инвестиций по соглашениям с российскими и зарубежными партнёрами, которые власти Приморского края намерены заключить во время Восточного экономического форума, составит 100 млрд рублей.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.

Как заявила глава краевого Минэкономразвития Наталья Набойченко, соглашения будут заключаться в сфере строительства крупных инфраструктурных проектов, энергетики, цифровой экономики, туризма, реализации соцпроектов.

«Также планируется заключить соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в важных для края сферах. В их числе — соглашение о сотрудничестве с Минвостокразвития по проекту ВКАД, о сотрудничестве с ПАО «РусГидро» по развитию электросетевого хозяйства края, о сотрудничестве с корпорацией «Туризм.РФ» и другие», — сказала министр.

Ранее kp.ru сообщал, что в рамках деловой программы ВЭФ пройдёт сессия «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций».