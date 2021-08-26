Двое полицейских задержаны по делу о схеме в сфере ритуальных услуг в Москве

Двое действующих и один бывший сотрудник полиции принимали участие в преступной схеме в сфере ритуальных услуг в Москве, они задержаны.

«В рамках проведённых мероприятий установлена причастность двух сотрудников территориальных подразделений УВД города Москвы и трёх гражданских лиц (один из них — бывший сотрудник полиции) к передаче служебной информации и персональных данных граждан третьим лицам, оказывающим ритуальные услуги на территории столицы», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного ГУ МВД.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы раскрыли в Москве преступную схему в сфере ритуальных услуг, задержаны пять человек.

Выяснилось, что сотрудники дежурных частей отделов МВД России по районам Нагорный и Северное Измайлово систематически получали крупные деньги от представителей ритуального агентства за предоставление служебной информации о вызовах полиции по фактам смерти граждан.