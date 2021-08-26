Двое полицейских задержаны по делу о схеме в сфере ритуальных услуг в Москве

Короткая ссылка
Двое действующих и один бывший сотрудник полиции принимали участие в преступной схеме в сфере ритуальных услуг в Москве, они задержаны.
Двое полицейских задержаны по делу о схеме в сфере ритуальных услуг в Москве
  • РИА Новости

«В рамках проведённых мероприятий установлена причастность двух сотрудников территориальных подразделений УВД города Москвы и трёх гражданских лиц (один из них — бывший сотрудник полиции) к передаче служебной информации и персональных данных граждан третьим лицам, оказывающим ритуальные услуги на территории столицы», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного ГУ МВД.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы раскрыли в Москве преступную схему в сфере ритуальных услуг, задержаны пять человек.

Выяснилось, что сотрудники дежурных частей отделов МВД России по районам Нагорный и Северное Измайлово систематически получали крупные деньги от представителей ритуального агентства за предоставление служебной информации о вызовах полиции по фактам смерти граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить