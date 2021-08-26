В Москве раскрыли преступную схему в сфере ритуальных услуг

Правоохранительные органы раскрыли в Москве преступную схему в сфере ритуальных услуг, задержаны пять человек.

«УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с сотрудниками ГУ МВД России по городу Москве пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавших преступную схему в сфере ритуальных услуг», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы УФСБ России по Москве и Московской области.

В УФСБ отметили, что в Москве сотрудники дежурных частей отделов МВД России по районам Нагорный и Северное Измайлово систематически получали крупные деньги от представителей ритуального агентства за предоставление служебной информации о вызовах полиции по фактам смерти граждан.

Отмечается, что после этого сотрудники ритуальных услуг незамедлительно связывались с родственниками умершего и навязывали дорогостоящие ритуальные услуги.

20 августа был задержан организатор преступной схемы, который попытался скрыться от следствия на Украине. Все пятеро задержанных по делу были арестованы.