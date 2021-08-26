В России могут ограничить число домашних питомцев у владельцев

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов прокомментировал ход разработки в стране нормативно-правовой базы, которая может запретить россиянам заводить дома неограниченное количество питомцев.

Об этом депутат рассказал в беседе с URA.RU.

«Должно было быть прописано положение, сколько и каких именно питомцев может находиться на квадратном метре. Когда эти квадратные метры принадлежат не одному лицу, будет прописана именно та площадь, которая принадлежит данному владельцу. Вплоть до уголовной ответственности», — уточнил Черкасов.

Кроме того, разрабатывающийся документ предполагает ограничение количества животных, проживающих на участках частных домов, добавил он.

Ранее юрист и зоозащитница Светлана Зиберт в беседе с Nation News прокомментировала предлагаемые депутатами меры ответственности за незаконное использование животных, в том числе в коммерческой деятельности.