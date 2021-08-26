Минтранс спрогнозировал рост объёма авиаперевозок в России к 2035 году

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Заместитель министра транспорта Игорь Чалик заявил, что объём авиаперевозок через аэропорты России к 2035 году должен увеличиться до 234 млн пассажиров в год.
Минтранс спрогнозировал рост объёма авиаперевозок в России к 2035 году
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Реализация предусмотренных транспортной стратегией мероприятий создаст условия для роста объёма авиаперевозок через аэропорты России с 147,5 млн пассажиров в 2019 году до 234 млн к 2035 году», — цитирует его ТАСС.

По словам Чалика, авиационная подвижность жителей страны за указанный период вырастет с 1 до 1,6 поездки на воздушном транспорте с учётом иностранных авиакомпаний на одного человека в год.

«А для жителей удалённых и труднодоступных районов — с 0,58 до 1,36, то есть практически в три раза. Работа по подготовке транспортной стратегии продолжается, идёт её обсуждение», — добавил он.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию с ценами на авиабилеты.

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