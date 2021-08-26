Минтранс спрогнозировал рост объёма авиаперевозок в России к 2035 году
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- РИА Новости
«Реализация предусмотренных транспортной стратегией мероприятий создаст условия для роста объёма авиаперевозок через аэропорты России с 147,5 млн пассажиров в 2019 году до 234 млн к 2035 году», — цитирует его ТАСС.
По словам Чалика, авиационная подвижность жителей страны за указанный период вырастет с 1 до 1,6 поездки на воздушном транспорте с учётом иностранных авиакомпаний на одного человека в год.
«А для жителей удалённых и труднодоступных районов — с 0,58 до 1,36, то есть практически в три раза. Работа по подготовке транспортной стратегии продолжается, идёт её обсуждение», — добавил он.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию с ценами на авиабилеты.