В АТОР прокомментировали ситуацию с ценами на авиабилеты

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию с ценами на авиабилеты.
В АТОР прокомментировали ситуацию с ценами на авиабилеты
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«Откройте сайты с поиском билетов, и вы сможете на завтра купить билеты в Сочи, которые стартуют от 2,5 тыс. рублей. В Санкт-Петербург — 1669 рублей. Таких цен не было, наверное, никогда, и это уникальный шанс для тех, кто хочет полететь по делам и отдыху по России», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, авиаперевозчики делают всё, чтобы сохранить возможность летать. Как отметил Горин, когда самолёт стоит «на бетоне», он несёт прямые убытки.

«Безопасность полётов была, есть и будет основным приоритетом, а модель лоукост-перевозок, безбагажных и невозвратных тарифов есть теперь не только у классических лоукостеров, а у любой другой компании», — сказал эксперт.

Как добавил Горин, если сравнивать с 2019 годом, то средний чек снизился примерно на 30%.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на сервис Kupibilet.ru передавала, что средний чек билетов на перелёты по России с начала осени по конец 2021 года с покупкой в ближайший месяц туда-обратно на человека снизился на 30% по сравнению с показателями 2020-го.

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