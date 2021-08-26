Нефролог Коробкина рассказала об опасности COVID-19 для почек

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Врач-нефролог медицинского центра «Хадасса» Анна Коробкина рассказала, что коронавирусная инфекция может поражать почки, обостряя уже имеющиеся заболевания, о которых человек может даже не догадываться.
Нефролог Коробкина рассказала об опасности COVID-19 для почек
  • Pixabay

В эфире радио Sputnik врач пояснила, что вирус поражает органы, в которых присутствует фермент АПФ2, используя его в качестве рецептора для проникновения в клетки.

«Эти рецепторы есть в сердце, в подвздошной кишке, в пищеводе, в мочевом пузыре. В почках их в два раза больше, поэтому почки подвергаются более высокому риску вирусной инвазии. Острая почечная недостаточность может возникать вследствие прикрепления вируса, также тут играют роль гипоксия, тромботические нарушения» — предупредила Коробкина.

Одной из проблем является то, что пациент может не знать, что у него уже есть заболевания почек, однако вирус срабатывает как триггер, от которого заболевание обостряется, добавила она.

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