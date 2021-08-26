В Госдуме высказались об идее продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров

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Анастасия Румянцева
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT предложение продлить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров.
В Госдуме высказались об идее продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров
  • Reuters

Как объяснил Нилов, подобный вопрос решается либо корректировкой действующего законодательства, либо специальным указом президента. Также на подобный шаг могут пойти, исходя из эпидемиологической обстановки.

«При этом надо понимать, кто за это будет платить: будет ли это оплачиваться из Фонда социального страхования, как это было в разгар пандемии, когда лиц (возраста. — RT) 60+ определили на самоизоляцию и для них был оформлен больничный. Будет ли это оформлять работодатель, готов ли он на это и готовы ли сами работающие пенсионеры... Поэтому надо понять, насколько этот вопрос вообще востребован сред лиц пенсионного возраста, которые продолжают работать», — подчеркнул депутат.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил продлить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров. 

Подробнее — в материале RT.

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