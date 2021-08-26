На портале «Госуслуги» запустили сервис по противодействию финансовому мошенничеству
- РИА Новости
Об этом говорится в материалах на сайте ведомства.
«Сервис позволяет узнать о правилах финансовой безопасности в онлайн-среде, получить практические советы о том, как противостоять телефонным и кибермошенникам, описывает механизм действия в интернете финансовых пирамид и других мошеннических схем на рынке инвестиций», — говорится в сообщении.
По словам заместителя министра финансов России Михаила Котюкова, данный раздел позволит эффективнее коммуницировать с людьми, вовремя предупреждать их, а также «давать грамотный финансовый совет к месту и ко времени».
«Со всеми заинтересованными сторонами мы будем развивать этот ресурс, дополняя его актуальной информацией и сервисами», — отметил он.
Ранее в Минцифры рассказали о работе портала «Госуслуги» за первую половину 2021 года.