СК начал проверку по факту отравления детей пороховым газом в Подмосковье

Следственный комитет начал проверку после отравления десяти детей, надышавшихся пороховым газом при запуске фейерверка в санатории в Истре.

«Следственным отделом по городу Истра ГСУ СК России по Московской области проводится проверка информации СМИ об отравлении детей. По предварительной информации, десять детей в возрасте от восьми до 16 лет надышались пороховыми газами при запуске фейерверков на территории одного из домов отдыха, расположенных в Истринском городском округе, куда они прибыли на сборы школы танцев», — приводит ТАСС слова помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Анны Тертичной.

Она отметила, что в настоящий момент здоровью детей ничто не угрожает.

«Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавила она.

Ранее сообщалось, что дело возбуждено после отравления семи детей в бассейне в Тольятти.