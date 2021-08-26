В Рязани произошёл пожар в многоквартирном доме

В многоквартирном доме в Рязани произошло возгорание, огонь повредил кровлю здания.

Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

«26 августа в 00:55 поступило сообщение о пожаре на улице Черновицкая в городе Рязани... Огнём повреждена кровля. Площадь пожара — 720 кв. м», — говорится в заявлении.

Отмечается, что пожар возник в четырёхэтажном доме. Пострадавших нет.

«Эвакуированы 80 человек. На пожаре спасён один человек», — уточнили в МЧС.

К настоящему моменту пожар полностью ликвидирован.

Ранее сообщалось о четырёх пострадавших в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в городе Будённовске в Ставропольском крае.