В Рязани произошёл пожар в многоквартирном доме

Короткая ссылка
В многоквартирном доме в Рязани произошло возгорание, огонь повредил кровлю здания.
В Рязани произошёл пожар в многоквартирном доме
  • © РИА Новости

Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

«26 августа в 00:55 поступило сообщение о пожаре на улице Черновицкая в городе Рязани... Огнём повреждена кровля. Площадь пожара — 720 кв. м», — говорится в заявлении.

Отмечается, что пожар возник в четырёхэтажном доме. Пострадавших нет.

«Эвакуированы 80 человек. На пожаре спасён один человек», — уточнили в МЧС.

К настоящему моменту пожар полностью ликвидирован.

Ранее сообщалось о четырёх пострадавших в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в городе Будённовске в Ставропольском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить