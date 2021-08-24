Четыре человека пострадали при пожаре в девятиэтажном доме на Ставрополье
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Пожар произошёл в квартире на шестом этаже.
«Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями проведена эвакуация населения в количестве 36 человек, спасены восемь человек», — заявили в пресс-службе.
Пострадавших направили в центральную районную больницу с диагнозом «отравление угарным газом».
Ранее в Новосибирской области при пожаре в частном доме погиб один человек.