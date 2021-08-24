Четыре человека пострадали при пожаре в девятиэтажном доме на Ставрополье

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в городе Будённовске в Ставропольском крае.

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РИА Новости