Четыре человека пострадали при пожаре в девятиэтажном доме на Ставрополье

Короткая ссылка
Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в городе Будённовске в Ставропольском крае.
Четыре человека пострадали при пожаре в девятиэтажном доме на Ставрополье
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Пожар произошёл в квартире на шестом этаже.

«Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями проведена эвакуация населения в количестве 36 человек, спасены восемь человек», — заявили в пресс-службе.

Пострадавших направили в центральную районную больницу с диагнозом «отравление угарным газом».

Ранее в Новосибирской области при пожаре в частном доме погиб один человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить