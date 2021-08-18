В Новосибирской области при пожаре в частном доме погиб один человек

В результате возгорания в частном доме в посёлке Сузун Новосибирской области погиб один человек, четверо пострадали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В результате пожара погибла женщина 1982 года рождения, пострадали четыре человека. По предварительным данным, погибшая спасла из горящего дома двух малолетних детей, её племянник с подругой выбрались самостоятельно, разбив окно», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «пострадавшие с различными травмами и ожогами доставлены в местную больницу».

Ранее сообщалось, что в результате пожара в частном жилом доме в Курганской области погибли пять человек.