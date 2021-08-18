В Новосибирской области при пожаре в частном доме погиб один человек

Короткая ссылка
В результате возгорания в частном доме в посёлке Сузун Новосибирской области погиб один человек, четверо пострадали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
В Новосибирской области при пожаре в частном доме погиб один человек
  • РИА Новости

«В результате пожара погибла женщина 1982 года рождения, пострадали четыре человека. По предварительным данным, погибшая спасла из горящего дома двух малолетних детей, её племянник с подругой выбрались самостоятельно, разбив окно», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «пострадавшие с различными травмами и ожогами доставлены в местную больницу».

Ранее сообщалось, что в результате пожара в частном жилом доме в Курганской области погибли пять человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить