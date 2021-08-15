Пять человек погибли при пожаре в доме в Курганской области

В результате пожара в частном жилом доме в Курганской области погибли пять человек, проинформировали в региональном главке МЧС России.

«В ходе тушения пожара на месте происшествия были обнаружены тела двух женщин 1995 года рождения, мужчины 1991 года рождения и двух малолетних детей 2015 и 2018 годов рождения», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Ранее сообщалось, что в Краснодаре один человек погиб, ещё двое пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Пашковском районе.