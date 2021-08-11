В Краснодаре один человек погиб и двое пострадали при ЧП в доме

В Краснодаре один человек погиб, ещё двое пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Пашковском районе.

Об этом сообщил мэр города Евгений Первышов в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что провёл заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС на месте пожара.

«Трагедия, произошедшая в квартире четырёхэтажного дома по улице Орджоникидзе, унесла жизнь одного человека. Ещё двое пострадали, они направлены в ожоговый центр первой краевой клинической больницы», — заявил он.

Всего в доме проживали 53 человека, они отправились в гостиницу «Кавказ», где организован пункт временного размещения. Жильцов дома обеспечат питанием.

Как передаёт ТАСС, по предварительным данным, в доме взорвался бытовой газ.

Ранее на Ямале при пожаре в жилом доме погибли четыре человека.