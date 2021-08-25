Путин подписал распоряжение об определении единого центра учёта переводов ставок букмекеров

Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение, предполагающее принять предложение правительства об определении небанковской кредитной организации «Мобильная карта» единым центром учёта переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение правительства России об определении общества с ограниченной ответственностью небанковской кредитной организации «Мобильная карта» единым центром учёта переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов», — говорится в тексте.

Ранее Путин подписал указ о награждении спортсменов, отличившихся на летних Олимпийских играх в Токио.