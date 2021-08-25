Путин подписал распоряжение об определении единого центра учёта переводов ставок букмекеров
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Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Принять предложение правительства России об определении общества с ограниченной ответственностью небанковской кредитной организации «Мобильная карта» единым центром учёта переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов», — говорится в тексте.
Ранее Путин подписал указ о награждении спортсменов, отличившихся на летних Олимпийских играх в Токио.