Путин подписал распоряжение об определении единого центра учёта переводов ставок букмекеров

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Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение, предполагающее принять предложение правительства об определении небанковской кредитной организации «Мобильная карта» единым центром учёта переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов.
Путин подписал распоряжение об определении единого центра учёта переводов ставок букмекеров
  • Pixabay

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение правительства России об определении общества с ограниченной ответственностью небанковской кредитной организации «Мобильная карта» единым центром учёта переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов», — говорится в тексте.

Ранее Путин подписал указ о награждении спортсменов, отличившихся на летних Олимпийских играх в Токио.

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