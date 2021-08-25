Более 120 подмосковных семей купили жильё в новостройках по подпрограмме «Семейная ипотека»

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Более 120 подмосковных семей купили квартиры в новостройках по подпрограмме «Семейная ипотека».
Более 120 подмосковных семей купили жильё в новостройках по подпрограмме «Семейная ипотека»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на главу комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Мособлдумы Игоря Коханого.

«В Московской области правительство с 2020 года реализует собственный ипотечный продукт с государственной поддержкой. Это подпрограмма «Семейная ипотека». Ипотеку с процентной ставкой, сниженной на 3 п. п., могут получить семьи, у которых с 2020 года родился первый ребёнок», — сказал Коханый.

По его словам, в 2021 году по плану по подпрограмме ожидается участие 500 семей. Сумма финансирования — 173 млн рублей.

Ранее директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по оформлению ипотеки.

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