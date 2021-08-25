В МЧС рассказали о ситуации с пожаром в заповеднике в Мордовии
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Об этом говорится на сайте ведомства.
В МЧС сообщили, что «в северо-восточной части площадь, пройденная огнём, составляет 5300 га, площадь активного горения — 110 га».
«Огонь с территории заповедника со второго очага распространился на один квартал территории Краснослободского территориального Пурдошанского участкового лесничества (земли лесного фонда Республики Мордовия), площадь пожара составляет 150 га», — говорится в сообщении.
Ранее мэрия Тольятти заявила, что в Тольяттинском участковом лесничестве произошло возгорание.