В МЧС рассказали о ситуации с пожаром в заповеднике в Мордовии

В МЧС России по Мордовии рассказали, что «по состоянию на 25 августа 2021 года площадь активного горения в северо-западной части заповедника составляет 2 га, площадь, пройденная огнём, составляет 5950 га».

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Об этом говорится на сайте ведомства. В МЧС сообщили, что «в северо-восточной части площадь, пройденная огнём, составляет 5300 га, площадь активного горения — 110 га». «Огонь с территории заповедника со второго очага распространился на один квартал территории Краснослободского территориального Пурдошанского участкового лесничества (земли лесного фонда Республики Мордовия), площадь пожара составляет 150 га», — говорится в сообщении. Ранее мэрия Тольятти заявила, что в Тольяттинском участковом лесничестве произошло возгорание.